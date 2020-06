'Shop Safe, Stay Safe': Neinver certifica la sicurezza negli outlet

11:23

Si chiama "Shop Safe, Stay Safe" il programma a sostegno della sicurezza e della salute lanciato in Europa da Neinver, multinazionale spagnola presente in Italia con Castel Guelfo e Vicolungo The Style Outlets.

Pubblicità

L'azienda ha certificato tutti i 20 outlet europei per le misure anti Covid-19: in Italia, Spagna, Germania e Polonia i protocolli di sicurezza sono stati varati grazie a un accordo con SGS, società di ispezione, verifica, collaudo e certificazione.



I provvedimenti adottati includono punti di igienizzazione in tutto il centro, staff di pulizie più numerosi per assicurare sanificazione e disinfezione di tutte le aree, miglioramento della pulizia dei sistemi di aerazione, monitoraggio continuo della capacità ricettiva da parte di un team preposto alla sicurezza e rafforzamento della comunicazione con i visitatori sulle misure da adottare. O. D.