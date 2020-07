Noleggio barche: Click&Boat acquista Nautal

13:49

Click&Boat annuncia l'acquisizione di Nautal, piattaforma per il noleggio di barche online con un volume d'affari di 12,6 milioni di euro nel 2019.

Per l'azienda francese si tratta della quinta acquisizione in sei anni, con la quale punta a 100 milioni di euro di fatturato nel 2021. Nautal manterrà il proprio nome e rimarrà indipendente, continuando a lavorare dalla sede di Barcellona.



L'operazione rappresenta un importante exit nel settore della nautica da diporto, mercato che conta oggi un milione di locatari in tutto il mondo e che quest'anno ha registrato un boom di prenotazioni dall'Italia che nel mese di giugno è stato del 34 per cento. O. D.