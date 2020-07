Emilia Romagna: contributo a fondo perduto fino a 3.000 euro per le agenzie di viaggi

12:56

L’Emilia Romagna entra nel concreto e tende una mano alle agenzie di viaggi. La Regione ha infatti predisposto un bando da 1,3 milioni per fornire un incentivo una tantum a fondo perduto fino a 2mila euro (+1.000) per ogni agenzia presente con almeno una sede operativa sul territorio.

“Le agenzie di viaggio sono un anello fondamentale al servizio dell’industria turistica dell’Emilia-Romagna– sottolinea l’assessore regionale Andrea Corsini - e dopo i provvedimenti di carattere generale varati nelle settimane scorse per garantire liquidità anche alle imprese del settore turistico-alberghiero con la creazione di un fondo da 10 milioni di euro, ora interveniamo con una misura di carattere straordinario a sostegno di un comparto messo a dura prova dall’annullamento di gran parte delle prenotazioni. Si tratta di una prima risposta ad un settore che gioca un ruolo fondamentale per l’attrattività turistica della nostra regione e che ha bisogno di un’iniezione urgente di risorse fresche per rilanciarsi e partire dopo i mesi di interruzione pressoché totale dell’attività”.



Ai 2.000 euro si possono aggiungere ulteriori 1.000 euro per le imprese iscritte nell’elenco regionale delle “Agenzie sicure”, che si caratterizzano per l’elevato livello di organizzazione e affidabilità dei servizi offerti.



Per accedere al bando, che sarà aperto dal prossimo 23 settembre fino al 9 ottobre, le agenzie di viaggi, a prescindere dalla forma giuridica, devono aver accusato tra il 1° marzo e il 31 maggio scorso un calo di fatturato pari o superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, essere iscritte al registro delle imprese delle Camere di commercio e avere almeno una sede aperta al pubblico sul territorio regionale o un’unità locale nel caso di agenzie online.



Il contributo sarà di 1.000 euro a favore delle agenzie online e raddoppia a 2mila per le agenzie con almeno una filiale aperta al pubblico sul territorio regionale.



Le domande vanno presentate online: a questo link saranno disponibili tutte le informazioni.