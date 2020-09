Mastercard: turismo e ristorazione spingono la ripresa della spesa media degli italiani

11:32

Turismo e ristorazione, motori per la ripartenza. Questo il dato che emerge dalla seconda edizione della ricerca Recovery Insight: Travel Check-In di Mastercard, concentrata sull’impatto della pandemia nel settore travel, con particolare attenzione ai cambiamenti negli schemi di spesa dei consumatori.

In particolare, dallo studio risulta evidente come siano Italia, Russia e Francia i paesi a guidare la ripresa del settore turistico e dell’intrattenimento nei paesi del G20. Ciò include prenotazioni di voli aerei, pernottamenti e pasti fuori casa, mentre restano escluse attività come andare al cinema.

Nonostante l’Italia sia stato uno dei primi paesi ad essere colpito dal rapido diffondersi del Covid-19, la cultura fortemente incentrata sul turismo e sulla tradizione culinaria ha facilitato una ripresa delle intenzioni di spesa in questi settori.



Sul fronte turistico l’Italia è ben attrezzata per accogliere tutti quei viaggiatori che, anche per sostenere le piccole realtà imprenditoriali e assicurarsi il necessario distanziamento sociale, scelgono di soggiornare in strutture indipendenti distribuite da Nord a Sud mantenendo così la penetrazione delle catene alberghiere internazionali in Italia solo al 5%. L’aspetto legato alla ristorazione, inoltre, si conferma elemento chiave dello stile di vita degli italiani e ulteriore voce di spesa che contribuisce concretamente alla ripresa.



"Non c'è dubbio che le persone amino viaggiare. Quello che stiamo vedendo, però, è che il modo in cui viaggiano si è andato adattando al contesto attuale. La spesa per il carburante, nei ristoranti o per il noleggio di biciclette: tutto sta migliorando, dimostrando una ripresa in corso seppur concentrata sui viaggi di prossimità e consumi locali. In altre parole, stiamo riscoprendo i viaggi on the road e le innumerevoli bellezze dei nostri territori paesaggistiche, culturali e perché no anche culinarie”, afferma Michele Centemero, country manager di Mastercard in Italia.



In dettaglio, le nuove tendenze post pandemia emerse dalla ricerca riguardano sostanzialmente l'ascesa del localismo, che privilegia gli spostamenti con mezzi propri, la predilezione per i luoghi dalle dimensioni contenute (da qui una crescita della spesa nei boutique hotel) e la decisa ripresa del segmento leisure rispetto a quelli business.