Piano cashless, arriva anche il concorso a premi

12:33

Governo alle prese con il piano cashless, volto a spingere gli utenti a utilizzare carte e strumenti di pagamento in sostituzione del denaro contante. Come riportato dal Sole 24Ore, del piano allo studio farà parte anche un concorso, che prevede un premio di mille euro ciascuno alle prime 150mila persone che in 6 mesi, dal 1 dicembre 2020 al 31 maggio 2021, avranno concluso il maggior numero di transazioni con carte e strumenti di pagamento.

Questa novità si associa al cashback, che prevede la restituzione del 10% delle spese sostenute tramite questa tipologia di pagamenti per un massimo di 3mila euro. La soglia massima non è tuttavia relativa alle spese effettivamente sostenute ma rappresenta un massimale variabile in base al valore economico attribuito ad ogni transazione.



La restituzione probabilmente avverrà sotto forma di accredito in conto corrente.

Numeri e percentuali potranno ancora essere riviste, ma quel che è certo è che il piano di massima è stato tracciato e che farà perno sull’app Io della Pubblica Amministrazione.