16:12

È essenziale che l'Europa approvi il piano di aiuti Next Generation Eu, attualmente in stallo per i veti di Polonia e Ungheria, che all'Italia darebbe ben 209 miliardi di euro.

Pubblicità

“Per il settore dello shipping rappresenterebbe un vero piano Marshall” ha affermato in una nota Stefano Messina, presidente di Assarmatori, “con un potenziale investimento di 2 miliardi per rinnovare e rendere green le flotte dei traghetti che collegano le isole, 1 miliardo per lo sviluppo del cold ironing, cioè l'elettrificazione delle banchine nei porti che azzera le emissioni durante lo stazionamento delle navi, e 3 miliardi per lo sviluppo della mobilità a idrogeno”.



Secondo un'analisi condotta da Nomisma per l'associazione, ogni euro investito nel trasporto marittimo ne genera altri 3 nell'economia nazionale. Assarmatori ha comunicato che la prossima assemblea nazionale si terrà, in streaming, giovedì 26 novembre.