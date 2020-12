08:45

Ripartire. Tornare a viaggiare. Controllare dove e come si può volare. La classifica delle notizie più lette del 2020, l'anno dello stop ai viaggi, parla chiaro: l'attenzione dei nostri lettori è stata tutta per gli aggiornamenti sulle frontiere aperte e la possibilità di spostarsi. Più ancora delle chiusure, dunque, a interessare sono state le possibili aperture.

Il titolo della notizia più letta del 2020 parla chiaro: "Riapertura dei confini, la nuova mappa". Questa è stata la news che ha raccolto più letture in tutti i 12 mesi. E questo è esemplificativo di quali siano stati gli interessi dei lettori dell'agenzia di stampa di TTG Italia.



Tematiche

Anche la seconda notizia più gettonata riguarda la stessa tematica, anche se da un altro punto di vista: "Verso la ripartenza: come si vivrà in hotel dalla reception alla camera" ha affrontato il tema dei protocolli di sicurezza per la ripartenza dal punto di vista delle strutture ricettive. Un argomento quanto mai sentito, dal momento che rappresentava un punto chiave del turismo nell'era Covid.



Su TTG Yearbook, anche online a questo link, la classifica completa delle dieci notizie più lette dell’anno