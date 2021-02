Regione Veneto, prorogati i termini per il bando dedicato alle imprese del turismo

16:35

Sono stati prorogati i termini del bando "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" varato dalla Regione Veneto.

Le imprese che intendono realizzare interventi sui mercati nazionali e internazionali con l'obiettivo di favorire la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti della regione, in coerenza con l'immagine coordinata ‘Veneto, The Land of Venice’, avranno ora tempo fino alle ore 17 del 27 maggio per presentare la domanda.



“Lo stato di incertezza causato alla pandemia sta creando alle imprese turistiche anche forti difficoltà di programmazione – commenta l’assessore al Turismo Federico Caner -. Per questo abbiamo deciso di estendere i termini per partecipare al bando con il quale la Giunta ha destinato 6 milioni 500mila euro ai progetti di promozione turistica”.