08:03

Ci sarà il rinvio per il rinnovo dei documenti di identità in scadenza al 30 aprile, mentre per il tema delle concessioni balneari la proroga per adesso dovrebbe rimanere congelata in attesa di ulteriori chiarimenti.

Sono questi alcuni dei punti contenuti nel Decreto Proroghe che ieri ha avuto il via libera da parte del Consiglio dei Ministri. In molti casi si tratterà di un rinvio fino alla fine di luglio, ovvero fino al termine dello stato di emergenza, come nel caso delle cartelle esattoriali in scadenza oggi.



I rinnovi

Per quanto riguarda invece il rinnovo dei documenti di identità, considerando le difficoltà che stanno avendo le anagrafi cittadine a smaltire gli arretrati, con prenotazioni che possono arrivare anche a diversi mesi di distanza, lo slittamento è stato posticipato alla fine di settembre. Per quanto riguarda infine la questione spiagge, resta da chiarire lo scontro con le normative Ue.