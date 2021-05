Spiagge italiane, ecco il calendario delle riaperture

14:21

Non c'è un decreto che regoli la riapertura degli stabilimenti balneari. Se per ristoranti, palestre e piscine all'aperto sono state indicate date precise, per i lidi il Governo ha preferito rinviare ogni decisione alle singole Regioni che, quindi, si sono organizzate in autonomia.

Così in Campania, Lazio e Toscana molti stabilimenti balneari, si legge su Il Sole 24 ore, hanno già riaperto tra fine aprile e inizio maggio. E si sono mosse in questa direzione anche Emilia Romagna e Liguria dove, secondo il Sindacato Italiano balneari, i lidi già attivi sono circa il 30%. Il Veneto ha riaperto dal weekend dell'8 e 9 maggio i primi stabilimenti, mentre in Puglia si punta al 15 maggio. In Abruzzo, invece, la data di riferimento è il primo giugno e più o meno negli stessi giorni si muoveranno le Marche.



Discorso a parte, invece, per Sicilia e Sardegna che, essendo in zona arancione, sono condizionate dall'evoluzione dei dati epidemiologici. La prima punta comunque al 16 maggio, mentre in Sardegna, dove la stagione è partita teoricamente il 1 maggio, la maggior parte degli stabilimenti attende il passaggio in zona gialla. A. D. A.