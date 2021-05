14:01

Il prossimo 15 giugno Gardaland inaugurerà ufficialmente la stagione 2021. “Siamo davvero felici di tornare finalmente ad accogliere i nostri ospiti e poter offrire loro giornate di divertimento e svago - ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland -. Ad attendere i visitatori una grande e attesissima novità, Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico Legoland in Europa e il quinto nel mondo”.

Il parco acquatico, per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro, sarà interamente tematizzato Lego e sarà il primo al mondo costruito all’interno di un parco divertimenti non a marchio Legoland. I piccoli ospiti potranno scoprire le attrazioni e cimentarsi in esperienze uniche di costruzione Lego. Dopo aver varcato il grande portale di ingresso, l’attenzione dei visitatori verrà catturata dalla Miniland, un’ampia area nella quale sono stati ricostruiti i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano, i quali sono stati utilizzati 4 milioni 900mila mattoncini Lego.

Non poteva poi mancare un’area dedicata proprio a Gardaland con la rappresentazione delle attrazioni più amate, dall’Albero di Prezzemolo alla Fuga da Atlantide, fino ad arrivare al Gardaland Magic Hotel. È possibile ammirare i monumenti sia da terra che dal Lego River Adventure, un corso d’acqua che attraversa gran parte dell’area del parco acquatico e che si può percorrere a bordo di gommoni.



Tante poi le attrazioni con giochi d’acqua come Beach Party con i suoi 7 scivoli e Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. Ci saranno aree dedicate alla creatività e alla scoperta come Lego Creation Island dove poter costruire la propria barca con i mattoncini, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti. Duplo Splash è invece un’attrazione pensata per i più piccoli, dove approcciarsi per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina, sarà il luogo ideale per tutta la famiglia.



Nell’area sarà presente anche Legoland Shop, il negozio Lego dove acquistare i prodotti e trovare una gamma di articoli in esclusiva per continuare a vivere l’esperienza anche a casa. Infine, un punto ristoro tematizzato, l’Harbour Restaurant.



Dal 29 maggio, inoltre, sarà possibile immergersi nelle atmosfere di Gardaland Sea Life

Aquarium, e soggiornare presso Gardaland Adventure Hotel.

Dal 15 giugno sarà possibile soggiornare anche presso gli altri hotel del Resort.



L’offerta Estate 2021, prenotabile online fino al 30 giugno per soggiorni fino al 3 ottobre, prevede uno sconto fino al 35% per un soggiorno in uno degli hotel comprensivo di pernottamento, prima colazione e ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium.