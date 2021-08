12:15

Buone notizie per i gestori degli impianti a fune e per il turismo invernale. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firnato il decreto interministeriale dedicato ai fondi per gli esercenti di impianti di risalita.

Con questa firma, a cui seguirà quella del ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, sono in arrivo 430 milioni per gli operatori della montagna invernale, in attesa che riparta la stagione.



È, inoltre, efficace il decreto del ministro del Turismo che sblocca lo stanziamento di 40 milioni a favore dei maestri e delle scuole di sci. In settimana, la Corte dei conti ha registrato il decreto.



Le Regioni e le Province autonome riceveranno, quindi, le risorse da destinare ai beneficiari.