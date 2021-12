Imu, rottamazione ter e saldo e stralcio: arriva la settimana delle scadenze

11:38

Settimana di scadenze fiscali quella che inizia oggi: entro il 16 dicembre va infatti pagato il saldo dell’Imu che porterà all’erario 9,7 miliardi e riguarderà 25 milioni di proprietari di seconde case. Ma già entro domani è il momento della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Il questo ultimo caso il pagamento va fatto in un’unica soluzione, non a rate. Il saldo, rispetto al precedente termine, è slittato di 14 giorni (5 di “tolleranza” più 9 di miniproroga decisa con il decreto fiscale).



Su quest’ultimo punto la discussione è ancora piuttosto accesa in Parlamento: secondo molti infatti la crisi economica legata alla pandemia non è ancora finita e non ha senso drenare liquidità a cittadini e imprese soprattutto ora che con la riforma Irpef si cerca di lasciargli più soldi nelle tasche.