Se il 2021 non è stato un anno particolarmente ricco di ponti, il 2022 sarà più generoso con i giorni di festa di cui approfittare per organizzare una breve vacanza.

La prima opportunità l'ha regalata già questo mese di gennaio con il giorno dell'Epifania, che è caduto di giovedì. Sfruttando un solo giorno di ferie, è possibile approfittare di ben quattro giorni di vacanza, da trascorrere magari sulla neve.



La Pasqua si festeggia quest'anno il 17 aprile, ma per programmare un altro weekend lungo non bisognerà poi attendere molto. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, ricorre infatti di lunedì. E se il primo maggio, Festa dei Lavoratori, sarà una domenica, un altro pretesto per programmare una piccola vacanza arriverà dalla Festa della Repubblica del 2 giugno, che cade di giovedì.



Altre occasioni per long weekend le offriranno poi Ferragosto, nel 2022 di lunedì, il primo novembre, festa di Ognissanti, che ricorre di martedì, e l'8 dicembre, quest'anno di giovedì. Anche in questi ultimi due casi, ricorrendo a un solo giorno di ferie, si avrà la possibilità di godere di ben quattro giorni di vacanza. A. D. A.