eDreams conclude l'aumento di capitale da 75 milioni di euro

08:47

Si è chiuso positivamente l’aumento di capitale da 75 milioni di euro varato da eDreams Odigeo. In contemporanea sono stati fissati i prezzi delle nuove azioni (8,5 euro) per un totale di oltre 8,8 milioni di azioni.

“Fino a 50 milioni di euro di proventi netti dell'aumento di capitale – spiega l’azienda in una nota - sono destinati a ridurre l'indebitamento a termine della Società (425,0 milioni di euro 5,50% Senior Secured Notes in circolazione con scadenza 2023 (i "Titoli 2023") e gli interessi passivi. I restanti proventi netti dovrebbero essere reinvestiti per scopi aziendali generali, inclusa l'accelerazione della crescita e l'ulteriore sviluppo della piattaforma di abbonamento Prime della Società”.