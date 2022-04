eDreams: ecco le mete che verranno scelte per i ponti di primavera

12:12

Gli italiani, complice l’arrivo della primavera, sono pronti a spiccare il volo. A svelare dove andranno e la durata del viaggio ci ha pensato eDreams, agenzia di viaggi online leader che, analizzando le prenotazioni e le ricerche effettuate sui siti di eDreams Odigeo per viaggi compresi tra il 15 e il 25 aprile 2022, ha dichiarato che il 54% degli utenti si concederà un break di 3 o 4 giorni mentre un italiano su 10 prolungherà il soggiorno rimanendo fuori casa per 5 o 6 giorni e un 16% addirittura per 7/11 giorni.

Le mete più gettonate? Sul podio c’è Milano seguita da Catania, Napoli e Palermo. Nella seconda parte della classifica troviamo anche mete estere a corto raggio quali Parigi, Londra e Barcellona. L. F.