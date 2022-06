08:09

Ultime tre settimane per mettersi in regola con la nuova normativa per i pagamenti elettronici, che entrerà in vigore dal prossimo 30 giugno, e che in pratica porrà l’obbligo di dotarsi di Pos accettare carte di credito o bancomat a tutte le categorie di commercianti oltre che agli studi professionali.

E sempre dal prossimo 30 giugno entrerà in vigore anche il regime di sanzioni fissato per tutti coloro che non avranno provveduto al nuovo corso, che inizialmente sarebbe dovuto iniziare con l’avvio del 2023, ma è poi stato anticipato come misura di attuazione di alcuni obiettivi fissati nel Pnrr. Le multe saranno pari a 30 euro per ogni transazione rifiutata: cifra che sarà poi maggiorata del 4 per cento del valore della transazione stessa.



Fattura elettronica

In contemporanea a questo provvedimento entrerà a regime dal primo luglio anche l’estensione dell’obbligo di trasmissione della fattura in modalità elettronica, estensione che riguarderà alcune categorie di soggetti titolari di partita Iva sinora esclusi.