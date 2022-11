Andrea Varnier amministratore delegato di Milano-Cortina 2026

16:57

È ufficiale la nomina di Andrea Varnier a nuovo amministratore delegato della fondazione Milano-Cortina 2026, che si occuperà dell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali. Il nome di Varnier girava già da qualche tempo, ma solo oggi si è avuta l’ufficializzazione della nomina.

Varnier è esperto di eventi internazionali e nel suo curriculum vanta anche la partecipazione nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.



Ma soprattutto Varnier è un nome noto nel turismo: è stato infatti amministratore delegato di Costa Edutainment spa, società che si occupa di gestire alcune grandi attrazioni turistiche italiane, a partire dall’Acquario di Genova e ancora l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura sulla riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in Toscana e, in collaborazione con Panaque srl, l’Acquario di Cala Gonone in Sardegna. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine Park a Malta.