08:35

Un gennaio che sta superando ogni previsione, ma che non fa perdere di vista le criticità che ancora accompagnano la forte ripresa registrata dal mondo dei viaggi: il 2023 si apre all’insegna dell’ottimismo, con connotazioni però profondamente diverse rispetto a quelle del pre-pandemia.

Nelle pagine di questo primo numero dell’anno di TTG Magazine, TTG Italia torna a dare voce ad alcuni dei protagonisti (leggi tutte le interviste a questo link) di un settore che nel corso del 2022 ha saputo dimostrare tutta la propria resilienza e capacità di adattarsi e reinventarsi seguendo i nuovi trend e le esigenze manifestate dal mercato.



Voglia di viaggiare

Il 2023 si apre quindi con un dato segnalato da tutti gli intervistati: la voglia di viaggiare è tornata e si tratta di una tendenza destinata a durare nel tempo. A testimoniarlo, gli ottimi risultati raggiunti nel mese di gennaio e la ripresa delle prenotazioni anticipate, fino ad ora concentrate per lo più sulla stagione estiva.



In qualche caso si arriva addirittura a segnalare un trend positivo del booking nei mesi di spalla, forse favorito dalla necessità di trovare condizioni tariffarie migliori. A questo si riallaccia un grande tema che influenzerà sicuramente i conti nel 2023, legato al caro prezzi.



Il servizio completo, con i trend principali per il 2023 evidenziati dagli intervistati, è disponibile su TTG Magazine di oggi, online sulla Digital edition.