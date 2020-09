14:58

Ci sono tutti gli elementi (e protagonisti) del momento. Il nuovo numero di TTG Italia che trovate nella versione digitale racchiude il momento con un’analisi di mercato su due segmenti decisivi: tour operator e compagnie aeree.

La redazione ha provato a mettere insieme pareri, valutazioni e ansie di un settore che fatica a vedere la fine del tunnel. Tutti in attesa che il Governo conceda qualche semaforo verde o corridoio per rivedere i flussi di cassa. Flussi leggeri ma necessari per tenere viva la speranza.



Sul fronte dei tour operator sembra ormai scontato che anche Natale e Capodanno passeranno senza grosse notizie positive.

Solo una riapertura soft del Mar Rosso potrebbe riavviare la macchina qualche t.o. Ma per il lungo raggio i tempi si allungano.



Saltando alle compagnie aeree la situazione appare molto intricata. Tra regole non chiare e continue variazioni dei piani operativi. Con tante bocche cucite anche tra i grandi player. Che sembrano aver congelato anche i vari uffici stampa.



In mezzo ci siamo noi di TTG Italia che, anche in questa fase così complicata, non abbiamo mai smesso di informarvi attraverso l’agenzia di stampa. Anche nel mese di agosto, raggiungendo i migliori risultati di sempre (in termini di lettori). Ma la strada per risalire la china appare ancora lunga. Servirà pazienza e tanta voglia di mettersi in gioco.