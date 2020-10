15:58

"Siamo perdenti se ci presentiamo davanti alle istituzioni in 6 o 7”. Pier Ezhaya da neo presidente di Astoi inizia la sua campagna per “compattare la filiera”.

La situazione del mercato dovrebbe senza dubbio favorire il progetto del manager Alpitour, ma da osservatori del mercato nutriamo grossi dubbi. Tanto per dimostrare le difficoltà poche ore fa è nata l’associazione dei consulenti di viaggio, un’altra voce.



Tutti vogliono sedersi al tavolo ma alla fine il Governo non ha dedicato grandi attenzioni e fondi al settore.



“Siamo stati travolti da un uragano – ha rimarcato Ezhaya a Rimini – Il comparto mette al tavolo 45-50 associazioni e questo non ci permette di avere una voce unica. Bisogna portare alle istituzioni un messaggio unico, perchè o ci salviamo tutti o nessuno”.



Sui rapporti con il Governo il presidente ha detto che molto è stato fatto (rispetto al passato) ma "non c’è la percezione del fatto che siamo chiusi. Siamo in lockdown da marzo e le istituzioni devono capire l’urgenza. I fondi ci sono ma non sono arrivati”.



Il mandato di Ezhaya parte così. Può solo andare meglio, speriamo.