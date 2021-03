Quell’immenso bisogno di chiarezza

14:27

Abbiamo provato a rimettere ordine in questa fase complicata. La prima puntata del talk TTG Newsroom ha affrontato alcuni temi scottanti del comparto turistico.

Così è balzato subito all’occhio che senza normative precise sarà difficile ripartire a buon ritmo.



Pier Ezhaya, presidente di Astoi, che ogni giorno è in contatto con i funzionari di Governo, ha spiegato che “le imprese non devono interpretare le normative. Ancora oggi non è chiaro se ci si può muoere per raggiungere l’aeroporto”, senza poi citare la questione legata ai tamponi.



“Non siamo un negozio che riapre e vende, serve programmazione”, ha incalzato Franco Gattinoni, a capo di Fto.



Intanto siamo in attesa del Decreto Sostegni, che dovrebbe dare alcune risposte, almeno sul fronte economico.



Le prime soffiate che arrivano da Roma non promettono un cambio di passo rispetto al precedente Governo. Tra qualche giorno sarà tutto più chiaro. Forse.