Aspettando Valtur

Doveva e poteva essere l’anno di Valtur. Del ritorno sognato dai fratelli Pagliara al momento dell’acquisto del brand. Ma sarà ancora una stagione difficile per tutti, compreso Valtur. Un marchio dal richiamo unico (soprattutto per il consumatore) che per lunghe stagioni ha significato Italia e villaggi.

Nel luglio del 2018 presentando l’operazione di mercato Giuseppe Pagliara spiegò a TTG Italia che Valtur avrebbe funzionato da acceleratore per il gruppo con matrice pugliese.



Bisogna ricordare che (viste le cifre che girano nel mondo del turismo) si trattò comunque di un’operazione di ampio respiro. I soci Nicolaus si aggiudicarono l’asta con un’offerta da 5,2 milioni di euro. “Penso a un progetto ben definito con un percorso equilibrato”, disse Pagliara. Poi arrivò la stagione 2019 con una ripartenza a strappi e la pandemia di lunga gittata che sta fiaccando tutto il settore.



“Abbiamo il marchio più riconosciuto in Italia e dobbiamo riportarlo in alto”, ma si è messo tutto di traverso.



Ma non è ancora finita e gli spiragli d’estate potrebbero ridare fiato e speranza alla scommessa Valtur.