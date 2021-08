12:27

“Era il 23 febbraio 2020 e, oggi, dopo 18 mesi non è cambiato nulla e le nostre energie si stanno rapidamente esaurendo”. Questa una delle frasi del messaggio che Fto ha postato sui social per rendere chiaro a tutti che l’industria del turismo sta finendo il carburante.

Un’attesa lunga e snervante aspettando corridoi e aiuti mai arrivati. O comunque solo in parte per la voce fondi.



L’associazione di categoria chiede al Governo di concedere il via libera ai corridoi turistici come succede per i turisti di molte parti d’Europa.



Ovviamente passando per normative precise e voli Covid-tested. Fto nel suo accorato appello chiede alle “istituzioni, al Governo e al Ministero del Turismo di dare quella spinta decisiva per rimettere in moto il nostro mondo”.



Messaggio che riguarda anche e soprattutto il Ministero della Salute che ha sempre negato la possibilità di aprire corridoi verso alcune destinazioni in grado di portare ossigeno a distribuzione e tour operator.



Perché come dice Fto “non lasciateci soli, non ora”.