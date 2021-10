La battaglia non è finita

15:54

Sono uscite a testa alta dall'ultima edizione di TTG Travel Experience, ma sanno che la contesa andrà avanti ancora per molto tempo.

Le associazioni di categoria hanno mostrato a Rimini che la coesione può dare forza e visibilità, quell'unione che TTG Italia aveva più volte richiesto.



Ora però dovranno fare lo sforzo di non buttare alle ortiche il lavoro svolto.



Questo perché rimane molto da fare, con una classe politica che a tratti sembra non rendersi conto della situazione di mercato.



A forza di dire che il turismo ha ripreso a marciare forte ormai ci credono tutti o quasi.



In realtà siamo ancora fermi ad un'apertura soft e in molti casi sono necessari più tamponi che biglietti aerei.



In mezzo a tutto questo i vari presidenti sanno che dovranno scendere ancora nell'arena perché al momento non vi sono risposte precise su tante questioni normative. La situazione appare ancora complessa e serviranno pazienza e voglia di combattere. La battaglia non è ancora finita.