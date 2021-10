14:06

Brutta notizia. Sospensione dei voli per Blue Panorama, compagnia che da tempo cercava spazi anche oltre frontiera per fare “girare” le macchine e incassare liquidità. Sindacati preoccupati e mercato ormai rassegnato.

Perché fare trasporto aereo in Italia è diventato quasi impossibile se non ti vesti da low cost vera. Gli unici che si possono permettere tariffe low, cambi di rotazione improvvisi e condizioni salariali molto flessibili. Una brutta tegola su Luca Patanè, presidente Uvet, e proprietario anche di Blue Panorama. Da tempo sapeva di rischiare questa sospensione (e ripartire non sarà semplice) ma ora dovrà cercare di risolvere una situazione molto difficile. Con poche vie di uscita.