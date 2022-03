08:04

Riparte il conto alla rovescia. Blue Panorama prova a rimettersi in gioco e per questo studia un nuovo piano industriale.

Luca Patanè non si arrende e cerca di riportare in pista la sua compagnia nella prossima estate.

È abbastanza chiaro che non bisogna perdere l’onda lunga estiva, quella che potrebbe segnare la ripartenza anche del traffico charter. L’unico che potrebbe portare subito denaro fresco nelle casse di Blue.

TTG Italia in queste ore ha provato a contattare il presidente del Gruppo Uvet che, attraverso il suo ufficio stampa, ha fatto sapere: “Al momento il presidente è impegnato in una serie di operazioni e preferisce non rilasciare dichiarazioni”.



Solo pochi giorni fa lo stesso Patanè commentando l’ingresso in società di Valentina Quaglia chief restructuring officer aveva però dichiarato che l’obiettivo primario era ovviamente far ripartire Blue Panorama “nel più breve tempo possibile”.



Adesso tutto appare legato al piano industriale, dopo che il Tribunale di Milano ha concesso altri due mesi. Bisogna fare presto.