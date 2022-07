L’inesorabile aumento dei biglietti aerei

08:04

Biglietti sempre più cari. Lo ha ribadito a più riprese Willie Walsh, il serioso presidente Iata. Uno che non delude mai le attese perché non si nasconde dietro cavilli diplomatici e va sempre dritto al punto.

In questo caso ha spiegato che l’aggravio dei costi per le compagnie si rifletterà sul consumatore finale in maniera inevitabile. Questo perchè nessun vettore assorbirà questi aumenti dei prezzi delle materie prime.



Un chiaro e netto ritorno al passato che TTG Italia già un anno fa anticipava in alcuni editoriali. Tutto dopo aver sentito il parere di esperti di mercato e operatori che sembravano prevedere il trend rialzista.



Quindi per tutto il ’22 prepariamoci a tariffe meno low cost, con l’aggiunta di qualche balzello in più legato a servizi 'extra' un tempo compresi nel ticket.



Peccato che per molti vettori il servizio sia diventato un elemento meno decisivo. E di questo si stanno accorgendo tutti i consumatori che in queste settimane affrontano cancellazioni e ritardi. Un caos che durerà ancora per mesi (lo stanno ammettendo tutte le linee aeree). Prepariamoci a vivere un’estate di aeroporti roventi in tutto il mondo.