Profumo di fondi per Italo

10:30

Si tratta di semplici sguardi, forse poco di più. Però Italo è finito al centro dell’attenzione di alcuni fondi internazionali. L’affondo vero e proprio avverrà forse tra qualche tempo ma la società presieduta da Luca Cordero di Montezemolo è diventata ora una preda interessante.

La strada per arrivare a questo non è stata semplice perché l’avvio di fronte al monopolista Trenitalia ha creato paure e frenate. Durante la pandemia qualcuno aveva addirittura messo in dubbio la tenuta della società ma Italo è stata capace di uscire dalla fase acuta del Covid a testa alta, con un progetto ben definito.



Progetti chiari che hanno fatto drizzare le antenne dei fondi esteri. La flotta dei mezzi è aumentata come le tratte, con un indice di occupazione che su alcune linee offre margini di guadagno interessanti. Tornando sopra, si tratta di semplici sguardi. Ma potrebbe essere anche qualcosa di più.