Tempo scaduto

08:03

Trentanove milioni. I mesi passano e restano sempre sospesi o dimenticati in mezzo alla nebbia.

Nessuno si è ancora azzardato a puntare il dito contro il ministro del Turismo Daniela Santanchè perché in fondo si è seduta al dicastero quando la cifra era già stanziata da tempo. Quando finirà la luna di miele con il nuovo ministro arriverà anche a lei qualche messaggio e lettera più dura.



Nei giorni scorsi Pier Ezhaya in una lunga intervista sul nostro giornale ha spiegato che l’industria sta forse scivolando in seconda fila. Finita la pandemia l’attenzione è scesa, dimenticando sofferenze e perdite. E promesse.



Sulla stessa linea Franco Gattinoni, che giusto ieri si è scagliato contro la burocrazia che rallenta tutto. I tavoli al Ministero stanno andando avanti per discutere su mancanza di personale, piano strategico e investimenti futuri. Nessuno dovrà però dimenticarsi dei 39 milioni di lunga data. Si tratta di una cifra che non cambierà le sorti del mercato. Però deve arrivare, senza tanti ostacoli. Il tempo è ormai scaduto.