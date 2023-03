08:33

Il secondo mandato dovrebbe essere più agile, forte dell'esperienza dei primi anni e della ripresa dell'industria. Dovrebbe, perché in realtà gli ostacoli per il presidente di Astoi Pier Ezhaya sono cambiati. Oggi, si legge nell’intervista realizzata dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista e pubblicata su TTG Magazine, hanno un aspetto diverso e bisogna armarsi di pazienza e visione perché quelle attenzioni politiche di pochi mesi fa tendono a svanire.

Presidente, si rischia di fare un bel salto indietro?

Diciamo che passata l'emergenza degli ultimi anni il nostro mercato è scivolato in secondo piano. Adesso pare difficile recuperare l'attenzione necessaria. Ma stiamo vivendo anche una fase di opportunità che dobbiamo cavalcare.



L'opportunità di avere quasi tutto il mondo aperto e accessibile?

Le aziende macinano risultati e la macchina è in funzione a pieno ritmo. Inoltre non andiamo più al Ministero con il piattino in mano per spiegare le difficoltà del comparto. Oggi siamo in una fase nuova, ma questo non toglie che vi sia molto da fare.



L’intervista completa è disponibile sulla Digital edition di TTG Magazine a questo link.