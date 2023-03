Il gigante Franco Rosso

12:34

Un autentico gigante dell’industria turistica. Franco Rosso si è spento a Lugano, dopo aver vissuto grandi stagioni da imprenditore tra Torino e Kenya.

Era un passo avanti a tutti e riuscì a cogliere il momento giusto per lasciare la guida della sua azienda, quando si rese conto che qualcosa stava cambiando.



Qualche anno fa in una lunga intervista con TTG Italia la figlia Sara aveva raccontato che il suo papà viveva “ancora di passioni”.



Per questo da Lugano seguiva la catena alberghiera Planhotel, con strutture in gestione e di proprietà.

Sara Rosso raccontava che il brand Francorosso malgrado il passare degli anni avrebbe sempre mantenuto fascino e identità “perché è un nome spendibile sul mercato con una clientela di fascia medio alta”.



Per chi è entrato nell’industria del turismo negli ultimi anni Franco Rosso è solo un brand del gruppo Alpitour. Invece è stato molto di più. Un signore che a Torino riuscì a creare un marchio che voleva dire turismo, con una visione imprenditoriale fuori dal comune. Era diverso dagli altri, era più bravo.