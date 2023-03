Lutto nel turismo: si è spento Franco Rosso

09:01

Il turismo italiano saluta uno dei suoi pionieri. Si è spento a Lugano, all’eta di 94 anni, Franco Rosso. L’annuncio arriva dai figli Sara, Paolo e Alessandro.

Fondatore dell’omonimo tour operator, acquisito alla fine degli anni ’90 dal Gruppo Alpitour, l’imprenditore è stato una delle colonne portanti dei viaggi organizzati negli anni del boom economico. Anni che hanno segnato la nascita del tour operating italiano, così come lo conosciamo oggi.



La carriera

Nel 1953 Franco Rosso fondò il suo primo ufficio a Torino, lanciando le programmazioni sull’Europa e il primo cataologo crociere. Negli anni ’70, la svolta definitiva con l’Africa e i safari in Kenya, di cui fu un vero e proprio pioniere.



La carriera proseguì poi a Lugano, con la nascita della catena alberghiera Planhotel. Un progetto portato avanti da Rosso con la sua famiglia e che oggi conta 13 strutture in tutto il mondo.



I funerali, si apprende dal Corriere del Ticino, si terranno giovedì 30 marzo presso il Tempio Crematorio di Lugano, alle 14. Seguirà poi una cerimonia presso l’hotel The View.



Il direttore e la redazione di TTG Italia esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.