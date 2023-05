La compagnia aerea abbandona i sogni di Aponte

14:56

Le sue parole mettono fine alle chiacchere. Gianluigi Aponte chiarisce sempre in ogni caso la posizione dell’azienda con risposte nette.

Il punto di vista di Msc, e in questo caso della famiglia (visto che il colosso è controllato dagli stessi Aponte), non lascia dubbi.



Intervenendo a un evento a Genova per il mercato cargo, il patron di Msc ha risposto ad alcune domande, passando dalle strutture merci al mondo del trasporto aereo. Questo perché per molti mesi l’accoppiata Lufthansa-Msc sembrava destinata a prendere il controllo totale di Ita. Poi, come sanno tutti, nel corso dei mesi la trattativa ha cambiato colore e posizione con l’uscita di scena della holding di Ginevra. In una lunga intervista apparsa su shippingitali.it Aponte ha spiegato come l’interesse per una compagnia aerea sia al momento abbandonato. “Nessun interesse per il momento. Con Ita è finita, viviamo senza. Non c’è problema”.