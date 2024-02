Alitalia non finisce mai

08:04

Ma non era definitivamente sparita? In rete regna la confusione e la questione Ita o Alitalia attira il meglio dei tastieristi. Non importa che siano agenti di viaggi (magari con un passato da banconista esperto in biglietteria) o consumatori che vivono ancora nel mondo dei 9,90 euro di Ryanair.

Tutto dopo che ieri il presidente di Ita, Antonino Turicchi, ha lasciato intendere che Alitalia potrebbe essere rispolverata. Insomma, potrebbe uscire già nel ’24 da quell’angolo dell’armadio per fare contente molte persone. Perché, diciamo la verità, a tutte le forze politiche che hanno attraversato queste ultime stagioni di Governo il nome Ita non ha mai esaltato più di tanto.



In tanti sono ancora fermi alla vecchia Alitalia. E così, senza neppure scherzare troppo, il capo azienda di Ita ha prospettato un ritorno sulle piste del vecchio brand.



Che, detto per inciso, non dispiace neppure al prossimo socio Lufthansa.