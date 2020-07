Italia, istruzioni per l'uso

14:14

Dalla distanza fra le persone all'uso delle mascherine, le norme per i vacanzieri

Anche le spiagge italiane hanno riaperto le loro porte, ma anche la Penisola ha fornito ai visitatori un vademecum che racconta l’organizzazione messa a punto nei principali luoghi amati e ricercati dai turisti di tutto il mondo.



Le clausole

Si parte con le regioni che hanno inserito clausole particolari come registrazioni online o compilazione di moduli (nel dettaglio Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria), per poi passare alla prima regola fondamentale: “In tutta Italia c’è l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso”.

Una particolare attenzione viene dedicata ai temi di interesse per chi viaggia. Per gli hotel in particolare si ricorda che potrebbe essere provata la temperatura corporea e potrebbe essere necessario pulirsi le mani con gel igienizzante. Si raccomanda il mantenimento della distanza interpersonale e l’utilizzo della mascherina.



La quarantena

Per i turisti provenienti dai Paesi extra Ue è ancora obbligatorio in periodo di quarantena di 14 giorni prima di poter accedere al territorio italiano; una norma valida anche per gli Stati per i quali l’Ue ha ufficialmente aperto le frontiere dal 1 luglio scorso.