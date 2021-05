17:58

Il Mare Italia procura il 90 per cento circa del fatturato del t.o.

Focus sul Mare Italia, “prodotto sul quale siamo specializzati da quasi 26 anni e che procura il 90 per cento circa del nostro fatturato”, ma grande attenzione anche alla ripresa della vacanza estiva in montagna. E un occhio di riguardo all’estero, che con Grecia, Mar Rosso, Porto Santo e la novità Tunisia si spera possa tornare presto fra le mete di punta della programmazione. Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade di Futura Vacanze, è ottimista sul futuro, grazie anche al potenziamento della campagna vaccinale e al cambio di colore fra le regioni.

“Anche il clima più mite sta contribuendo a far tornare la voglia di viaggiare e le prenotazioni stanno crescendo”. E per sostenere il booking fino al 31 maggio è attiva la promozione dedicata alle famiglie, che prevede la gratuità totale su volo e soggiorno per un ragazzo fino a 16 anni.



I trend

Fra i trend emergenti, Coccia nota una tendenza a richiedere servizi di livello più elevato per godere appieno della vacanza. “Il valore medio pratica è aumentato. Molti ci chiedono ad esempio il pacchetto integrativo ‘Top Futura’ proprio per beneficiare di servizi integrativi”. Sul fronte della domanda, “stiamo ricevendo richieste un po’ per tutte le nostre destinazioni, con una lieve prevalenza di Sicilia e Sardegna”. E a fare la parte del leone è proprio la Sardegna, dove l’operatore propone cinque Futura Club , di cui tre new entry. “Al Baja Bianca e all’Alba Dorata si aggiungono da quest’anno il Baia di Conte, il Colostrai e il Futura Club Collection Baia del Porto”. Purtroppo la stagione sta partendo in ritardo e giugno sarà un mese comunque impegnativo. “Contiamo però di avere una buona coda d’estate con un settembre positivo sia sul fronte individuali, sia su quello dei gruppi”.



Intanto, Futura Vacanze ha presentato i primi cataloghi: ‘Futura Club’, ‘Mare Italia’ e ‘Monti’. La montagna estiva si sta infatti rivelando un’opportunità da cogliere e non è escluso che in futuro il t.o. possa aggiungere un Club alla rosa dei Futura Style già presenti.