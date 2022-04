14:38

I punti critici secondo Antonello de Medici, director of operations di Rocco Forte Hotels

“Rocco Forte è innamorato da sempre della Sicilia e da subito ha saputo intravedere il potenziale enorme di una terra meravigliosa. Ecco perché continuiamo a investire sull’isola”. Antonello de Medici, director of operations di Rocco Forte Hotels, individua nella scelta della Sicilia una mossa strategica per attirare la clientela di lusso. I nodi ancora da sciogliere, però, non mancano: “Il primo riguarda l’interazione con il sistema: per far fare il salto di qualità all’ospitalità dell’isola occorre che la stessa regione si attivi a livello generale, ad esempio creando percorsi esperienziali che includano la Sicilia nella sua interezza. Noi ci proponiamo volentieri come promotori, ma non possiamo occuparci di tutto il marketing della destinazione”.

È quindi il sistema regione nel suo complesso che deve diventare accogliente, ad esempio risolvendo il problema dei collegamenti aerei: “Il lusso ha estremo bisogno di voli diretti; occorre riattivare subito quelli con gli Stati Uniti, essenziali per sviluppare questo mercato”. Altra questione riguarda il livello di preparazione delle risorse umane: “Da una parte va elevato quello del personale già disponibile, dall’altra occorre fare in modo che le figure più qualificate restino in Sicilia. Essenziale è la creazione di piattaforme di recruiting per i giovani, che vanno formati e incentivati a rimanere nella regione”.

Stefania Galvan