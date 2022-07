Trenino Verde nel cuore delle Alpi

15:20

Bls propone anche la possibilità di un itinerario in combinata con la navigazione in battello

Natura, avventure autentiche e sport: sono questi i punti forti del Trenino Verde delle Alpi, che effettua il percorso da Domodossola a Berna regalando un’esperienza a tutto tondo nel cuore delle Alpi svizzere.

“La tratta, che si copre in poco più di due ore, presenta una varietà di paesaggi alpini che sono godibili dai grandi finestroni panoramici dei treni - spiega Ilona Ott, responsabile rapporti Italia - Mobilità viaggiatori - di Bls -. Sono possibili innumerevoli soste, che consentono di praticare attività all’aria aperta e di godere non solo di paesaggi incantati, ma anche di un ricco patrimonio culturale”.

Tappe obbligate la navigazione sul lago di Thun, proposta sempre da Bls, da abbinare al percorso a bordo del treno panoramico, che garantisce partenze regolari ogni due ore circa.



“Il nostro cavallo di battaglia è sicuramente la carta giornaliera, che propone la libera circolazione sui treni da Domodossola a Berna e la navigazione in battello sul lago di Thun a tariffe competitive”.

Per il futuro, alla luce delle tante prenotazioni ricevute in questi giorni le prospettive sembrano positive, anche se è ancora presto per stilare una previsione attendibile. Una spinta al booking potrebbe arrivare anche dall’ultima novità introdotta, che consente di ottenere i biglietti di gruppo in forma digitale, consentendo così notevoli risparmi di tempo.



Dal 2023, poi, novità in arrivo con l’entrata di servizio sulla linea del Trenino Verde di un convoglio di ultima generazione, che proporrà un servizio in linea con uno standard qualitativo ancora più elevato. Fra i plus, una zona bistrot per rendere il viaggio più piacevole.