15:22

L'ampia disponibilità di collegamenti aerei e marittimi sulle isole favorisce il buon andamento delel prenotazioni

Sicilia e Sardegna sono tradizionalmente due delle destinazioni di punta sulle quali Futura Vacanze concentra la sua proposta estiva. Quest’anno l’ampia disponibilità di collegamenti sia aerei, sia marittimi sta premiando gli investimenti effettuati, come riconferma il direttore commerciale, Belinda Coccia. “Le prenotazioni sulle isole si sono mosse bene fin da subito, probabilmente grazie anche ai pacchetti comprensivi del trasporto immessi sul mercato. Sulla Sardegna in particolare il booking è in anticipo, sfruttando la promozione, tutt’ora ancora in corso, ‘Sardegna mon Amour’, che prevede anche il viaggio in nave gratuito”.

A dare soddisfazione sono sia i periodi di spalla, sia agosto: “Nei mesi di inizio e fine stagione stiamo beneficiando del ritorno dell’incoming, che sta contribuendo a ripagarci degli investimenti effettuati”.

Coccia fa riferimento ai quattro Futura Club in Sardegna e alla novità Futura Club Borgo Rio Favara a Ispica in Sicilia, che va ad aggiungersi al Futura Club Spiagge Bianche a Fontane Bianche.

“Grazie alla charterizzazione dei principali aeroporti del Nord - prosegue Coccia - abbiamo potuto lavorare con tranquillità e al riparo da eccessive fluttuazioni di prezzo e da cancellazioni o spostamenti di volo”.

La manager conferma poi che la domanda delle famiglie, target di punta del t.o., è cambiata in direzione di soggiorni più brevi, ma con servizi al top. “Ormai la regola sono le sette-dieci notti al massimo, ma con una richiesta di servizi sempre migliori. Da segnalare la crescente domanda di strutture pet friendly, che si associa alla ricerca di esperienze che arricchiscano la vacanza”. I.C.