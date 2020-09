SUN 2020 a Rimini Fiera con la Faita Arena

12:38

Chic o spartano, minimale o glamping: per la vacanza a contatto con la natura non c’è una scelta esclusiva, vincono le sfumature. Notoriamente parla molto estero, ma il campeggio è maturo per incontrare l’esigenza di stile dei turisti italiani e risponde con un servizio che niente ha da invidiare all’hôtellerie o ai resort. Al prossimo SUN Beach&Outdoor Style 2020, il Salone di Italian Exhibition Group dedicato alle tendenze del turismo balneare e all’aperto, nella sua 38a edizione dal 14 al 16 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini e in contemporanea al TTG Travel Experience e a Regeneration! by SIA, Faita Federcamping popola una delle due arene con una serie di convegni per immaginare il futuro prossimo di un settore che alimenta la curiosità di interior designer di fama internazionale.

Nella Faita Arena, nella Hall D3 del quartiere fieristico di Rimini, si parlerà del valore del verde in termini di vero e proprio asset per le imprese turistiche open air con la presentazione del manuale realizzato con Ebnt, della sfida del dopo Covid sia per il marketing del settore che per valorizzare gli aspetti di vacanza sicura, di strumenti assicurativi tagliati su misura per i campeggi. Soprattutto, il turismo open air si laurea segmento di analisi accademica con una ricerca condotta da quattro centri universitari, per conto di Faita Federcamping, sui settori del marketing, della domanda, dell’offerta e dell’assetto normativo.



Infine, per dare ai visitatori del SUN 2020, due esempi di che cosa significhi ai massimi livelli il glamping, ecco due allestimenti di veri e propri salotti nella natura: gli ambienti firmati da due architetti che proprio nel glamping hanno aggiunto un tocco creativo che incontra volentieri la richiesta di alta qualità nei materiali, comfort ed equilibrio del pubblico italiano. Nisi Magnoni e Gian Paolo Venier, designer cosmopoliti, entrambi con studio a Milano, danno due interpretazioni di che cosa voglia dire integrare nella natura ambienti ospitali e raffinati che fondono con sobrietà tecnologia e bellezza.



Sicurezza

Come per tutte le manifestazioni fieristiche IEG, gli spazi di SUN Beach&Outdoor Style 2020 sono stati progettati secondo il protocollo #safebusiness che garantisce la partecipazione in piena sicurezza di espositori e visitatori. Dagli spostamenti dagli hotel alla fiera, ai dispositivi di sicurezza individuale, alla sanificazione costante degli ambienti, ai titoli di accesso dematerializzati, alle app “salta fila” per la ristorazione, sino al guardaroba con ciclo automatico.