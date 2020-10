TTG Travel Experience e il coraggio di ripartire sul prossimo numero di TTG

15:53

Tutto è pronto. Mercoledì 14 ottobre si aprirà l’edizione 2020 di TTG Travel Experience. Tema portante di quest’anno ‘Think Human’, che si rifletterà anche nell’incontro umano reale tra le persone che sarà possibile in fiera a Rimini nel rispetto massimo delle regole per la sicurezza.

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online nella digital edition lunedì 12 ottobre, le anticipazioni sui temi e i protagonisti della manifestazione b2b organizzata da Italian Exhibition Group, in scena nei padiglioni della Fiera di Rimini fino al 16 ottobre.