Cisalpina Tours e Manpower insieme per la formazione 'Stammtisch'

11:43

Si chiama ‘Stammtisch – Formazione & Cultura’ il ciclo di eventi di live training in streaming dedicati ai corporate di Cisalpina Tours nati dalla collaborazione del network con Manpower.

“Un’opportunità esclusiva per i nostri corporate che hanno la possibilità di formarsi ed essere preparati ad affrontare un contesto lavorativo in continua evoluzione – ha dichiarato Loretta Bartolucci (nella foto), commercial director Cisalpina Tours – . Un momento periodico di socialità virtuale ma fortemente centralizzato sulla persona e sulle relazioni umane per affrontare insieme la costruzione di una nuova normalità: è questo lo spirito con cui abbiamo creato Stammtisch”.



Il termine Stammtisch deriva dalla cultura nordica e indica un incontro regolare di una community con lo scopo di confrontarsi su tematiche lavorative, ma all’interno di un contesto informale. Sei appuntamenti di live training in streaming della durata di 90 minuti avviati la scorsa primavera e che avranno come prossima tappa il 21 ottobre con il tema "Il Cigno Nero. Decisioni e previsioni" a cura della trainer e della business coach Valentina Palazzo.