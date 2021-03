Il Mice targato Gattinoni evolve con format su misura

11:38

Entertainment dallo stile televisivo, talk show, fiere virtuali formazione sales più coinvolgente. Con nuovi format su misura evolve il Mice targato Gattinoni.

“La pandemia non ha fermato il focus del nostro lavoro: ideare e produrre eventi guidati da contenuti – spiega in una nota Isabella Vallini, coo di Gattinoni Mice -. Focalizzandoci sul digitale da inizio 2020, abbiamo costantemente investito e lavorato per fornire al mercato una soluzione tecnologica corretta e performante ma soprattutto la capacità di costruire sempre, e sempre di più, una narrazione valoriale, contributi autoriali interessanti ed entertaining. A distanza di un anno possiamo dire di esserci riusciti anche attraverso l’ideazione di format personalizzabili e replicabili, che accolgono l’apprezzamento dei clienti e dei loro pubblici”.



Le persone al centro

Gattinoni Mice, in questi mesi, ha spostato il focus dell’azienda protagonista: se prima si portavano sul palco fatturati, obiettivi e traguardi raggiunti, oggi si parla soprattutto delle persone, diventate le vere protagoniste dell’evento, ridefinendo così un nuovo modo di comunicare.



“L’evento digital strizza l’occhio al mondo televisivo – precisa Samuele Rasola, direttore creativo del Gruppo Gattinoni - e lo fa attraverso un forte supporto autorale e di contenuto. Così autori, registi e artisti vengono ingaggiati per apportare valore aggiunto all’evento e ai messaggi delle aziende che si affidano a noi. E questo lavoro di consulenza e supporto, oltre che di lavoro originale, crea un rapporto con il cliente che si consolida nel corso dei mesi e porta continuità progettuale”.



Game show, talk show, fiere virtuali ed eventi formativi in streaming, sono solo alcuni dei format ideati dall’agenzia milanese.



E con queste novità si è aperto il nuovo anno. “Il 2021 è partito bene, con diversi eventi digital – aggiunge Vallini -. Le aziende sono soddisfatte, tanto che in alcuni casi hanno già deciso di ripeterli. La live communication di Gattinoni Mice vuole essere un punto di riferimento anche per questo tipo di attività”.