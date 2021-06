Vicenzaoro torna a settembre: edizione ‘in presenza’

13:27

Torna in presenza, dal 10 al 14 settembre 2021, “Vicenzaoro”, il salone internazionale del gioiello organizzato da IEG.

Insieme a Vos, spazio anche alle innovazioni in campo tecnologico con il ritorno di T.Gold, manifestazione dedicata a macchinari e tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione dei gioielli.



Pressoché contemporaneo Vo Vintage (11-13 settembre), il marketplace aperto al pubblico di appassionati e collezionisti.



Dopo quasi un anno di stop forzato agli eventi in presenza, il quartiere fieristico vicentino si animerà occupando tutti i padiglioni con un’edizione capace di coinvolgenti esperienze per la filiera completa degli operatori internazionali.



L’edizione settembrina di Vicenzaoro, che ha il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Ice, vedrà la presenza di... (continua su HotelMag)