InOut, l’anteprima video del nuovo appuntamento per la contract community

11:30

Un solo marketplace per unire le 4 manifestazioni del settore indoor e outdoor: SIA Hospitality Design, Sun Beach&Outdoor Style, Superfaces e la nuova Greenscape. IEG alza il velo su InOut, in scena dall’11 al 13 ottobre 2023 nel quartiere fieristico di Rimini, in contemporanea con TTG Travel Experience.



In questo video un’anteprima di un evento unico, in cui il mondo dell’ospitalità incontrerà l’offerta di prodotti e servizi per il proprio progetto.



Un’occasione di networking e incontro, dove formarsi e fare business.