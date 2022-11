Greenscape, arriva il salone dedicato ad outdoor design e garden

15:02

Intercettare, stimolare e coinvolgere la business community del mondo dell’accoglienza, mostrandole il potenziale estetico, emozionale ed economico della progettazione, realizzazione e cura degli spazi esterni: con questo obiettivo nasce nei padiglioni della Fiera di Rimini, dall’11 al 13 ottobre 2023 ‘Greenscape. The garden and outdoor contract fair’, in contemporanea e in seno al grande market place del turismo TTG Travel Experience.

Il nuovo salone in cui troveranno spazio aziende e professionisti della progettazione e realizzazione di giardini, in grado di coinvolgere marchi di arredi, corredi e accessori per l’esterno, strutture e illuminazione è stato annunciato oggi da Italian Exhibition Group. Spazi esterni arredati e attrezzati, progettazione del paesaggio e valorizzazione del verde saranno dunque al centro del nuovo concept espositivo dedicato al mondo del contract e dell’ospitalità.

Greenscape occuperà il padiglione B3 del quartiere fieristico romagnolo e creerà una continuità tra l’offerta di prodotti e servizi di SIA, per lo più concentrati sull’interior, e le proposte per il mondo balneare e la vita a bordo mare di SUN. Accanto, il mondo delle piscine, Superfaces - dedicato alle superfici innovative per l'architettura e il design - e il padiglione Camping & Glamping.



“Sempre più centrali nelle richieste e nella gerarchia dei bisogni delle persone, l’outdoor design & living di qualità - che è bellezza, relax e condivisione – e il contatto con la natura troveranno in Greenscape la migliore cornice espositiva possibile” afferma l’architetto Valeria Randazzo, founder e ceo della società organizzatrice VGroup, entrata in estate nell’orbita IEG.