Spencer & Carter lancia la Service Academy

di Alberto Caspani

12:29

Una Service Academy per diventare esperti nei temi di assicurazione. La nuova iniziativa di Spencer & Carter viene incontro alle difficoltà di agenzie di viaggio e tour operator nell'orientarsi in uno dei mercati più vitali, ma al tempo stesso complessi, dell'era post-pandemica.

"Oltre a fornire assistenza su contratti, problematiche legali, fiscali e di lavoro - spiega Massimiliano Masaracchia (nella foto), direttore commerciale Spencer & Carter - vogliamo aiutare a comprendere la distinzione cruciale fra agenti assicurativi e broker, come noi appunto siamo: consulenti indipendenti al servizio del cliente e senza mandato da parte delle compagnie assicurative".



Il servizio è a disposizione dei clienti di Spencer & Carter, con possibilità di usufruire di specifici tutorial o inoltrando richieste ad hoc che saranno poi evase entro 30 minuti. La Service Academy va ad aggiungersi ad altri tre strumenti di supporto al mercato: il fondo consortile Vacanze Garantite per il rilascio della garanzia obbligatoria in caso di insolvenza/fallimento degli operatori autorizzati, la polizza di Responsabilità Civile professionale Pay per Use e la polizza ricaricabile Clikki, ora in versione anche Light.