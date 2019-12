HNH Hospitality si rafforza in Veneto, tre strutture in più nel portfolio

11:20

Sono tre, tutte in Veneto, le nuove strutture con cui il Gruppo HNH Hospitality si appresta a concludere l’anno. L’operazione prevede l’inserimento nel Gruppo del Crowne Plaza Padova, del Crowne Plaza Venice East e del Best Western AirVenice, entrambi di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, tramite un contratto di affitto di ramo d’azienda della durata di 18 anni sottoscritto con il settore Hospitality di Borletti Group, che ha recentemente acquisito le strutture.

“Sbarchiamo per la prima volta nella città di Padova - fa notare Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality - e ampliamo l’offerta nel segmento Mice accrescendo l’opportunità di creare sinergie con le altre strutture del Gruppo situate nelle vicinanze, in particolare con il Best Western Quid Venice Mestre”.



Il pacchetto appena acquisito porta a 15 il numero degli hotel del gruppo e aumenta

l’offerta di 410 camere, per complessive 1.743 camere. HNH stima di superare, già nel corso del 2020, la soglia di 60 milioni di euro fatturato, anticipando così la crescita prevista dal piano industriale a fine 2021.