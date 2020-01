19:29

Le Ota e la corsa al ribasso delle tariffe stanno causando la scomparsa degli alberghi di categoria inferiore. La denuncia arriva dal presidente di Federalberghi Lazio, Walter Pecoraro: "Negli ultimi tre anni a Roma le licenze di hotel da 1 a 3 stelle si sono dimezzate, questo significa che o hanno chiuso o sono diventate strutture fantasma".

Vita difficile anche per gli hotel a 4 stelle, per i quali, spiega Pecoraro, "l'unica strada, in un mercato ormai dominato dalla massificazione dell'offerta al ribasso, è quella di elevare il prodotto al rango superiore".



Sulla volontà del Governo di andare avanti sull'introduzione del codice identificativo per gli affitti brevi, Pecoraro non ha dubbi: "È un fatto positivo, ciò non toglie che, visti i tempi tecnici per il coordinamento con le leggi regionali, c'è il rischio che la regolamentazione arrivi troppo tardi". A. D. A.